شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواعيد إجرائية هامة للمحامين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر المواعيد الإجرائية الخاصة بالقضايا المختلفة، من أهم المعلومات القانونية التى يجب على المحامين أن يضعوها قيد الاعتبار، فجهل إحدى تلك المواعيد قد يؤدى لضياع حق المجنى عليهم. ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية أبرز المواعيد الإجرائية بمختلف القضايا: ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية أبرز المواعيد الإجرائية بمختلف القضايا: 1- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوماً. 2- استئناف المواد المستعجلة 15 يوماً. 3- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوماً. 4- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوماً. Advertisements 5- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام. 6- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام. 7- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوماً. 8- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات. 9- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات. 10- انقضاء الدعوى فى المخالفات سنة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 مواعيد إجرائية هامة للمحامين.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.