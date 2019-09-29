شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. 10 معلومات تهمك فى تشريع الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن قانون الأحوال الشخصية العديد من المواد التى تنظم العلاقة بين الزوج والزوجة، وتحفظ حق كل طرف منهما، فى حالة قررا الانفصال.

ويرصد ”الخليج 365” 10 معلومات هامة للأزواج فى حالة قررا الانفصال:

- سن الحضانة 15 سنة للولد والبنت.

- نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج والولد حتى يستطيع العمل.

- النفقة 3 أنواع "مأكل وملبس ومسكن".

- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

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- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة.

- يسقط أجر الرضاعة عن الأم بعد بلوغ الصغير عمر سنتين.

- يحق للزوج استرداد مسكن الزوجية بعد بلوغ الصغير سن الحضانة.

- يخير الصغير بين الإقامة مع الأم أو الأب بعد بلوغ سن الحضانة.

- يحق للزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

- لا يجوز للزوجة الحصول على أجور المسكن والحضانة أو الرضاعة إلا بعد انتهاء العدة وبأثر رجعى.