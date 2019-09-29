شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنى سويف التكنولوجية تبدأ الدراسة بـ144 طالبا و12 عضو تدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعة التكنولوجية ببنى سويف تضمُ 10 قاعات دراسية، و14 معملا سيتم الانتهاء منها بشكل كامل خلال ديسمبر المقبل إلى جانب مكتبتين للوسائط الرقمية وملعبان خماسيان، موضحة أن عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 12 عضواً من بينهم 3 مدرسين و4 مدرسين مساعدين و5 معيدين إلى جانب 25إداريا.

وأضافت وزارة التعليم العالى، أن عدد الطلاب بالجامعة نحو 144طالباً من بينهم 54 طالبا من طلاب الثانوية العامة و89 من طلاب الشهادات الفنية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التعليم يساهم بشكل قوى فى تغيير النظرة السلبية التى يحملها الكثير من أفراد الشعب المصرى عن التعليم الفنى والتكنولوجى.

والتحق الطلاب ببرنامجين دراسيين فى جامعة بنى سويف التكنولوجية هما: برنامج ميكاترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، إذ إن البرنامج الأول ذو طابع تطبيقى وتكنولوجى يهدف إلى اكساب الطلاب الخلفية المعرفية فى مجالات الميكانيكا والكهرباء والمعلوماتية، وتنمية مهارات الطلاب لحل مشكلات التشغيل التقنية فى الميكاترونك باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وتجهيز الطلاب بأساليب تكنولوجية حديثة تسمح للخريج باستكمال الدراسات العليا فى مجال التخصص.

والبرنامج الثانى وهو "تكنولوجيا المعلومات"، يعتبر أحد متطلبات السوق المحلى لتغطية احتياجات الصناعة الحديثة القائمة على استخدام الحاسب الآلى والتقنيات الرقمية، ويهدف البرنامج إلى اعداد وحفظ واسترجاع النسخ الإلكترونية من الوثائق والمراجع وتشخيص أعطال الحاسب الآلي، وإدارة نظم وموارد تشغيل شبكات الحاسب.