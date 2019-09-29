شكرا لقرائتكم خبر عن "إزاى تفرق بين العسل الطبيعى والمغشوش؟".. سرعة الذوبان فى المياه أبرز الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد خبراء سلامة الأغذية، مجموعة من الإجراءات السهلة، التى من الممكن إجراؤها فى المنزل، للتفرقة بين العسل الطبيعى والمغشوش.

ومن أبرز تلك الطرق:

1- إحضار كمية من العسل ووضعها فى كوب ملىء بالماء، فإن ذاب هذا العسل بشكل مباشر فى الماء فهذا يعنى أن العسل غير أصلى ومغشوش، أما إذا ترسب العسل فى قاع الكوب واستقر فهذا يعنى أنه عسل طبيعى.

2- إحضار فتيلة شمعة أو عود كبريت، ويتم غمسها فى القليل من العسل، ثم تقوم بعملية إشعال للنار بفتيل الشمعة المغموسة بالعسل، فى حال اشتعالها فإن العسل طبيعى، أما إذا لم يشتعل الفتيل فذلك دليل على أنه عسل غير أصلى ومغشوش، لوجود ماء بالعسل.

Advertisements

3- ضع كمية من العسل على ورق أو منديل أو قطعة من القماش، فإن امتصت الورقة العسل فهذا يدل على أن العسل غير أصلى، أما إذا لم تمتص الورقة العسل فهو عسل طبيعى.



4- إحضار القليل من العسل بملعقة ونقوم بسكب العسل الموجود بالملعقة بإناء فإن رأيت العسل يسيل من الملعقة بشكل خيط غير متقطع فهذا يكون عسلا أصليا أما إذا رأيته يسيل بشكل متقطع فذلك غير أصلى ومغشوش.

5- وضع قطرة من العسل على إصبعك فإن رأيت هذه القطرة إنزلقت وتوزعت فهذا العسل غير أصلى أما إذا بقيت هذه القطرة متماسكة ولم تنزلق فذلك عسل أصلى.

6- إحضار مقدار ملعقة من العسل الموجود لديك وتضعها فى إناء ثم تضعها على النار، فإن رأيت هذا العسل يذوب مع الحرارة وبقى بشكل صافى، فهذا يعنى أنه عسل أصلى، وغير مغشوش أما إذا رأيته يغلى ويتبخر فذلك يعنى أنه غير أصلى ومغشوش.