تعرف على مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 10 معلومات عن كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الساحلى الدولى وموعد بدء أعمال تنفيذ مشروع تطويره. 1ـ مشروع تطوير الطريق يمتد من سيدى عبد الرحمن حتى السلوم بطول 360 كم. 2ـ تنفيذ مشروع تطويره على 5 مراحل ويتضمن رفع كفاءة الطريق الحالى وتوسعته. 3ـ المرحلة الأولى تمتد من سيدى عبد الرحمن حتى الضبعة بطول 33 كم. 4ـ المرحلة الأولى تشمل توسعة ورفع كفاءة للاتجاه الجنوبى بطولها والصيانة العاجلة للاتجاه الشمالى بطول 17 كم. Advertisements 5ـ المرحلة الثانية تتضمن توسعة ورفع كفاءة الطريق الساحلى فى الاتجاه الشمالي من سيدى عبد الرحمن حتى الضبعة بطول 33كم. 6ـ المرحلة الثانية تتضمن توسعة الطريق الساحلى بالاتجاهين من كم 163 الضبعة حتى كم 270 مطروح بطول 107 كم. 7ـ المرحلة الثالثة تتضمن استكمال توسعة ورفع كفاءة الطريق من مطروح حتى السلوم فى الاتجاه الجنوبى بطول 195 كم وفى الاتجاه الشمالى بطول 185 كم. 8ـ المرحلة الخامسة تتضمن إنشاء طريق خدمة من سيدي عبدالرحمن حتى مطروح بالاتجاهين بطول 140 كم. 9ـ وزارة النقل انتهت من دراسات مشروع تطوير الطريق. 10ـ بدء أعمال تنفيذ مشروع تطوير هذا الطريق قريبا قبل موسم الصيف.

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