شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توظيف مواقع التواصل الاجتماعى بكل مدرسة لتسهيل التواصل مع أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توظيف مواقع التواصل الاجتماعى فى كل مدرسة للتواصل الدائم والسريع بين إدارة المدارس وأولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة الاستفسارات والشكوى الخاصة بالعام الجديد، والذى انطلق 21 سبتمبر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تفعيل مواقع التواصل الاجتماعى يأتى فى إطار استخدام وتفعيل التكنولوجيا فى التعلم، وأيضا توفيرًا للنفقات وحرصًا على الوقت والجهد سواء لأولياء الأمور أو العاملين بالتربية والتعليم.

وكانت الدراسة انطلقت الأحد الماضى فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.