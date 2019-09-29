شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية العادية اليوم الأحد، وذلك فى قاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى وسط القاهرة.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية إقرار جدول أعمال محكمة النقض والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة فى إدارة شئونها خلال العام القضائى الجديد.

وأجلت المحكمة انعقاد الجمعية العمومية إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب القانونى الصحيح لانعقادها الأحد الماضى.

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ووفقًا لقانون السلطة القضائية، لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا، إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.

ولم يكمل عدد الحضور ثلت عدد قضاة المحكمة، فى المرة السابقة لذلك تم الإعلان عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى اليوم الاحد.

وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارًا من بين مستشارى الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة فى يونيو الماضى، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.