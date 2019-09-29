شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن قرى مركزين فى كفر الشيخ لمدة 14 ساعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لمحافظة كفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب عن قرى مركز دسوق، وبعض قرى مركز قلين، من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، حتى الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين، لمدة 14 ساعة، وذلك لأعمال التطهير والصيانة والتعقيم بمحطة إنتاج الشرب الرئيسية.
وتهيب المحافظة بالمستشفيات، والمطاعم، والمخابز، وغيرهم بتوفير احتياجاتهم من المياه، لحين الانتهاء من أعمال التطهير والصيانة والتعقيم.
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