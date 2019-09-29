الارشيف / أخبار مصر

قطع مياه الشرب عن قرى مركزين فى كفر الشيخ لمدة 14 ساعة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن قرى مركزين فى كفر الشيخ لمدة 14 ساعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لمحافظة كفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب عن قرى مركز دسوق، وبعض قرى مركز قلين، من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، حتى الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين، لمدة 14 ساعة، وذلك لأعمال التطهير والصيانة والتعقيم بمحطة إنتاج الشرب الرئيسية.

وتهيب المحافظة بالمستشفيات، والمطاعم، والمخابز، وغيرهم بتوفير احتياجاتهم من المياه، لحين الانتهاء من أعمال التطهير والصيانة والتعقيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع مياه الشرب عن قرى مركزين فى كفر الشيخ لمدة 14 ساعة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا