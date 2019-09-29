شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواصفات لخريجى الجامعات التكنولوجية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من المواصفات أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كمواصفات منتظرة لخريجى الجامعات التكنولوجية التى بدأت الدراسة بـ3 منها فى القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا، تؤهله هذه المواصفات للعمل فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

1- سيمتلك قدرات مهنية وشخصية على النحو الذى يمكنه من التخطيط المستقل ومعالجة المهام الفنية الشاملة الموكلة إليه سواء فى مجال متخصص ودقيق من الدراسة أو فى مجال نشاط تشغيلى قابل للتغيير.

2- أن يمتلك المعرفة المهنية المتكاملة من خلال الدراسة أو المعرفة التشغيلية المتكاملة من خلال مجال النشاط التشغيلى.

3- على دراية كاملة بالمعارف المهنية النظرية بشكل أعمق كما يكون على دراية بنطاق وحدود مجال الدراسة أو مجال النشاط التشغيلى.

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4- يمتلك سلسة واسعة للغاية من المهارات التخصصية والمعرفية والعلمية المتكاملة.

5- أن يكون قادرًا على التخطيط للعمليات المختلفة داخل بيئة العمل وتقييم تلك العمليات وفقًا لدراسة شاملة لمسارات العمل البديلة والآثار المتبادلة مع العمليات الأخرى مع القدرة على النقل الشامل للحلول والأساليب.

6- أن يمتلك من القدارات الاجتماعية ما تجعله قادرًا على تخطيط وهيكلة العمليات التى تتم داخل بيئة العمل بطريقة تعاونية بما فى ذلك داخل مجموعات غير متجانسة وإرشاد الآخرين وتقديم التعليمات القائمة على أسس سليمة وقادر على تقديم الحقائق والظروف المحيطة الممتدة عبر المجالات المهنية بطريقة هادفة إلى الفئة المستهدفة لهذه المعلومات كذلك التصرف بأسلوب استباقى فى مراعاة مصالح ومتطلبات المستفدين.

7- أن يكون لديه من الاستقلالية ما تجعله قادرًا على تدبر وتقييم أهداف التعلم الشخصية وأهداف التعلم المحددة خارجيًا وتوجيه الذات نحو السعى وتحمل مسئولية هذه الأهداف وتحديد العواقب المتعلقة بعمليات العمل داخل الفريق.