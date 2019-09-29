شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يعلن عن إنجازات الخطة الاستثمارية باعتماد 235 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن مجموعة من إنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 م باعتمادات مالية بلغت 235.7 مليون جنيه، موزعة بقيمة 216 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة، و19.692 مليون جنيها تمويل ذاتى.

وأوضح محافظ الدقهلية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تنفيذ 173 مشروع رصف طرق محلية وداخلية بإجمالى أطوال 110 كيلو مترات، وإجمالى تكلفة 127.8 مليون جنيه، منها 119.78 مليون جنيه من الخزانة العامة، و8.018 مليون جنيه تمويل ذاتى، و23 مشروع نظافة وتحسين بيئة لشراء 309 معدات، وعمل عمرة جسيمة، وتجميل 4 مداخل وميادين، وإنشاء 4 مراسى للأتوبيس النهرى بإجمالى تكلفة 40.86 مليون جنيه، منها 36.712 مليون جنيه من الخزانة العامة، و4.151 مليون جنيه تمويل ذاتى.

وأضاف أنه قد جرى إنجاز 32 مشروع مد وتدعيم شبكات كهرباء ومستلزمات إنارة لتركيب محولين و81 عامود إنارة بالمشتملات، وتوصيل التيار الكهربى لـ11 عمارة إسكان إجتماعى، وشراء مستلزمات إنارة بإجمالى تكلفة 8.497 مليون جنيه منها 8.397 مليون جنيه من الخزانة العامة، و0.1 مليون جنيه تمويل ذاتى، و27 مشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية؛ لإنشاء واستكمال 23 مبنى وحدة محلية، و3 مراكز تكنولوجية وتوريد أثاث وتجهيزات للديوان العام بإجمالى 35.18 مليون جنيها منها 33.775 مليون جنيها من الخزانة العامة، و1.4 مليون جنيها تمويل ذاتى.

وأشار إلى إنجاز 15 مشروعا فى مجال الأمن والحماية المدنية والمرور لتوريد آلات ومعدات لزوم إدارات المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق واستكمال مبنى مرور أجا بإجمالى 20.16 مليون جنيه منها 14.15 مليون جنيه من الخزانة العامة، و6.011 مليون جنيه تمويل ذاتى، و3 مشاريع كبارى لإحلال وتجديد 2 كوبرى بميت غمر وكوبرى أجا بإجمالى 3.195 مليون جنيها منها 3.183 مليون جنيها من الخزانة العامة، و0.012 مليون جنيه تمويل ذاتى.