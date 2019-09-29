اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لقضاة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية العادية، اليوم الأحد؛ لمناقشة إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية في قاعة عبد العزيز باشا، بدار القضاء العالي.

وأجلت المحكمة، الثلاثاء الماضي، موعد جمعتها لليوم؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني الصحيح لانعقادها.

وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارا من بين مستشاري الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة في يونيو الماضي، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.