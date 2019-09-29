أخبار مصر | شارع المعز ليلًا.. معالم ساحرة وإقبال على الزيارة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شارع المعز ليلًا.. معالم ساحرة وإقبال على الزيارة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد شارع المعز لدين الله الفاطمي أحد أشهر المتاحف المفتوحة في العالم بما يضمه من روائع الآثار من مختلف العصور المتعاقبة على مصر في عصورها الوسطى.

وتجولت كاميرا الخليج 365 بين أروقة الشارع ليلًا، حيث رصدت الحركة المتزايدة في زيارات الشارع، وكذلك تنوع زائريه ما بين مصريين وأجانب.

وكان الشارع قد شهد في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر مهرجان سماع وحسب منسق عام شارع المعز شريف فوزي هو رسالة سلام من أرض مصر لكل العالم، حيث جاءته وفود من كل دول العالم ورفعت لافتات السلام لكل العالم في قلب أقدم وأكبر متحف مفتوح بالعالم.

وأضاف أن المهرجان ليس فقط رسالة واضحة للعالم أن مصر آمنة، بل هو إعلان عن قدرتها بسواعد أبنائها على تنظيم الفعاليات الدولية الضخمة.

ومهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، يأتي بمشاركة جميع دول العالم في رسالة حب وسلام، وأقيمت فعالياته يوميًا على مسرح الشاعر في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وشهد اليوم الأول كرنفال ومسيرة سلام لكل فرق الدول المشاركة من باب الفتوح وحتى مسرح الشاعر في حضور عدد كبير من الجمهور المصري والأجنبي.

وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، والتي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر، وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

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يزخر شارع المعز لدين الله الفاطمي بعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.

ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.

وعن أقدم عمارة حجرية باقية في القاهرة الفاطمية، تأتي واجهة الجامع الأقمر، والذي يرجع بناؤه إلى بدايات العصر الفاطمي، وواجهته من أجمل واجهات العمارة الإسلامية، وقد تم استنساخ واجهة الأقمر في واجهة المتحف القبطي بمجمع الأديان.