شكرا لقرائتكم خبر عن "هالة" تُصر على الطلاق: أصابنى بنزيف حاد عقابًا لى على استضافة أهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالمعادى، وادعت إصابتها بنزيف حاد ونقلها للمستشفى فى حالة خطرة، بعد أن أنهال زوجها عليها بالضرب المبرح، عقابًا لها على استضافه أهلها، بعد تحملها بخله الشديد ورفضه الإنفاق عليها وطفلتيها طوال 5 سنوات زواج، لتؤكد: "هددنى أمام الجيران بالقتل، ومحاولته طردى من منزلى، بعد أن لحست المواد المخدرة عقله".

وقالت "هالة.ن.أ"، البالغة 24 عامًا، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "خلافات زوجية جمعتنى وزوجى سببها إدمانه للمواد المخدرة، ومرافقته مجموعة من الشباب المنحل أخلاقيًا، وقيامة بخيانتى أكثر من مرة، ودوامه على معاقبتى وتعنيفى عند اعتراضى على تصرفاته، وطردى خارج المنزل أكثر من مرة لأعيش طوال سنوات متحملة من أجل الطفلتين التى أنجبتهما منه".

وأضافت: "تزوج بأخرى وذلك بعد الضغط على عائلتى لقبول الرجوع له والعيش برفقة زوجته الجديدة، لأعيش فى مأساة طوال 13 شهرًا محرومة من رؤية الشارع، حبسنى وأنهال علىَّ بالضرب ليحدث لى نزيف حاد كاد أن يتسبب فى موتى لولا لطف الله بسبب استضافة أهلى، وعندما هددته بالاتصال بالشرطة وأهلها لحمايتها قام برفقة حماتى بحرقى وقص شعرى".

وتابعت المدعية: حاول تهديدى إذا أقمت دعوى طلاق بتشويهى، حتى أخاف وأتراجع عن إقامة دعوى الطلاق وأعود لسجن الزوجية، لأعيش خلال عامين وحتى الآن أمام محكمة الأسرة وأنا أنتظر حكمًا لصالحى وأخشى على نفسى من بطش زوجى".