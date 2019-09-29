شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الرمان تنخفض 30% والكيلو "الجملة" يبدأ من 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الرمان أحد أصناف الفاكهة التى لها شعبية داخل الأسر المصرية نظرًا لفوائده الصحية ومذاقه المتميز وتنتشر زراعة الرمان فى الدلتا ووجه قبلى بكثافة كبيرة، كما أنه من أهم السلع التصديرية، حيث يصل إنتاج مصر من الرمان بحسب الإحصائية الأخيرة التى أعلنت عنها وزارة الزراعة فى سبتمبر الماضى، إن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول الرمان داخل الدلتا والأراضى الجديدة تصل إلى 79 ألفًا و40 فدانًا، بإنتاجية تصل إلى 382 ألفًا و587 طنًا، بمتوسط إنتاجية 8 أطنان للفدان، منها 60 ألفا و646 فدانا بالأراضى الجديدة تنتج 241 ألفًا و367 طنًا بمتوسط إنتاجية يصل إلى 7.4 طنًا للفدان.

موسم الرمان بدأ فى الأسواق بأسعار منخفضة بنسبة تزيد عن 30% عن العام الماضى، حيث سجل الرمان حسب الأسعار المعلنة بسوق العبور من 4 -7 جنيهات للكيلو.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن محصول الرمان بدأ فى الظهور بالأسواق بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن الأسعار تراجعت عن العام الماضى بنسبة تصل إلى أكثر من 30%.

وأوضح النجيب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المشروعات الزراعية الجديدة التى أساستها الدولة خلال الأعوام الماضية ظهر بشائرها خلال هذا العام، ما أدى إلى تضاعف الكميات فى الأسواق، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل واضح عن العام الماضى.