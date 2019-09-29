شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات نفذتها جامعة القاهرة للنهوض بالبحث العلمى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجراءات شديدة نفذتها جامعة القاهرة، للارتقاء بمنظومة البحث العلمى بالكليات المختلفة، مما ساهم فى تحسين السمعة الأكاديمية لها ورفع ترتيبها فى التصنيفات العالمية. ”الخليج 365” يرصد هذه الإجراءات فى النقاط التالية:

”الخليج 365” يرصد هذه الإجراءات فى النقاط التالية: 1- زيادة مكافآت النشر العلمى الدولى بنسبة 25 % للأبحاث المنشورة فى مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير عام 2018. 2- رفع مكافأة النشر الدولى لعام 2019 بنسبة 100 %. 3- رفع مكافأة النشر الدولى 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية فى مجلتى science أو Nature لتشجيع النشر فى المجلات العلمية الدولية. Advertisements 4- الجامعة تدعم بند الأبحاث بنسبة 100 % الخاص بمستلزمات ومواد البحث. 5- رفع مكافأة الإشراف على الماجستير إلى ألفى جنيه. 6- رفع مكافأة الإشراف على الدكتوراه إلى 3 آلاف جنيه. 7- زيادة مكافأة تحكيم الماجستير إلى 1200 جنيه. 8- زيادة مكافأة تحكيم الدكتوراه إلى 1600 جنيه.

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