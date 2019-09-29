شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تدرس طرح مناقصة عالمية لتحديث نظم إشارات خط "القاهرة بنى سويف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنها تدرس طرح مناقصة عالمية لاختيار إحدى الشركات للقيام بأعمال تحديث وكهربة نظم الإشارات على خط سكة الحديد الصعيد فى المسافة من القاهرة حتى بنى سويف، من أجل زيادة عوامل الأمان والسلامة فى تشغيل القطارات.

وأضافت المصادر لليوم السابع أن هذه المسافة تشهد كثافة فى حركة القطارات التى تقوم برحلات الذهاب والعودة من محافظات الصعيد، لافتة إلى أن شركة تاليس العالمية المنفذة لمشروعى تحديث نظم إشارات خطى بنها ـ الإسكندرية وأسيوط نجع حمادى عرضت تنفيذ هذا المشروع إلا أن الوزارة تتجه لطرحه أمام مختلف الشركات لاختيار أفضل عرض.