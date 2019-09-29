أخبار مصر | رئيس التدريب بالمتحف الإسلامي: 175 خريجًا أصبحوا قادرين على التعامل مع زوار المتاحف (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس التدريب بالمتحف الإسلامي: 175 خريجًا أصبحوا قادرين على التعامل مع زوار المتاحف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الحميد عبد السلام رئيس إدارة التدريب والنشر العلمي بمتحف الفن الإسلامي، إن المتحف يحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من المتدربين الجدد للحياة العملية.

جاء ذلك على هامش احتفال متحف الفن الإسلامي اليوم بتخريج 175 متدربًا على فنون إدارة المتاحف والإرشاد الأثري.

وأضاف عبد السلام أن المتحف استقبل ما يقرب من 1000 متدرب وتم عمل مقابلة شخصية معهم واختيار 300 متدرب اجتاز منهم 175 الدورة التي تعني برفع الوعي الأثري وتدريبهم على فنون إدارة المتاحف والإرشاد الأثري، وكذلك على التعامل مع الظروف المختلفة الطارئة بالمتاحف.

أكبر متاحف العالم



ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة من أكبر المتاحف الإسلامية في العالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس. ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة من أكبر المتاحف الإسلامية في العالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس. وفي عام 1882 كان عدد القطع الأثرية التى تم جمعها 111 قطعة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي"، تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892. وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في منطقة باب الخلق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903، ثم تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي عام الدار سنة 1951. فكرة إنشاء المتحف Advertisements