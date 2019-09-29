مصر | نشرة حوداث "الخليج 365": القبض على شاب تحرش بفتاة بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوداث "الخليج 365": القبض على شاب تحرش بفتاة بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365، أبرز تلك الأخبار: "خلافات سابقة" وراء مشاجرة الجزارين في الجيزة



كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن خلافات سابقة وراء نشوب مشاجرة بين عدد من الجزارين بمنطقة ساقية مكي، بنطاق قسم شرطة الجيزة، غرب محافظة الجيزة. كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن خلافات سابقة وراء نشوب مشاجرة بين عدد من الجزارين بمنطقة ساقية مكي، بنطاق قسم شرطة الجيزة، غرب محافظة الجيزة. "موبايل صيني بـ500 جنيه".. لغز احتجاز شاب وقتله في كرداسة



كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل شاب لسرقة هاتف محمول بمركز كرداسة، وتبين أن شريك المجني عليه في العقد الثاني من عمره، سرق الهاتف المحمول الخاص بالخفير، "موبايل صيني"، وباعه بـ500 جنيه. Advertisements ضبط شاب تحرش بفتاة أمام أحد الأندية بالتجمع الخامس



ألقى أهالي منطقة التجمع الخامس، القبض على شاب تحرش بفتاة، أمام أحد الأندية، وعلى الفور تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الفتاة بقيام شاب بالتحرش بها. ألقى أهالي منطقة التجمع الخامس، القبض على شاب تحرش بفتاة، أمام أحد الأندية، وعلى الفور تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الفتاة بقيام شاب بالتحرش بها. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بالغربية



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تتبع وسرقة رواد البنوك بالغربية. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تتبع وسرقة رواد البنوك بالغربية. استمرار حبس تشكيل عصابي لحيازته 5 كيلو حشيش بالمقطم



قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي عثر بحوزتهم على 5 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به في منطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365".