شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» تبحث استغلال الغاز المستخرج من المدفن الصحي في توليد الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، والمهندس هاني توفيق، المدير التنفيذي لشركة «أوشينيا» للنظم الهندسية، «خطاب نوايا» لإتمام الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من خلال استغلال الغاز المستخرج من تحلل النفايات بالمدفن الصحي بمنطقة «علم نائل» بمدينة الحمام.

وقال محافظ الإسكندرية إن خطاب النوايا يهدف إلى استغلال الغاز المستخرج من تحلل النفايات بالمدفن الصحي «مدفن المخلفات العضوية» بمنطقة علم نائل بمدينة الحمام، في محطة لتوليد الكهرباء كوقود بدلا من حرقة في الهواء بدون أي فائدة، حيث تعمل بالغاز المستخرج من المدفن «والذي يتكون من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون»، والذي كان يتم حرقه كونه غاز شديد الضرر على البيئة بشكل عام والإنسان والزراعة بشكل خاص.

وأوضح المحافظ أن الشركة ستقوم بتصميم وإنشاء وتشغيل تلك المحطة، ليتم عقب ذلك التعاقد لتوصيلها بشبكة الكهرباء القومية لمصر، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة، وتفعيل الدور الحيوي الذي تقوم به محافظة الإسكندرية وما تبذله من جهود لمكافحة كافة أشكال التلوث والأضرار البيئية.