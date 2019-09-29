شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد تضامنها مع مصر في جهودها لمحاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والراسخ الداعم لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب، وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، تضامن المملكة مع مصر فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.

وثمنت وزارة الخارجية الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، خاصة ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات في محافظة شمال سيناء، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وللشعب المصري الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.