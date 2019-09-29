شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تكلفة إنشاء المدن الجديدة في الصعيد 25 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان، إن تكلفة إنشاء المدن الجديدة في الصعيد 25 مليار جنيه، وهذا الأمر يوضح مدى اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد، فعلى سبيل المثال هناك 3 مليارات جنيه تم انفاقهم على مدينة أسوان الجديدة فقط.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء السبت، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي وفرت 1.5 مليون فرصة عمل، مضيفًا أن الوزارة انتهت من طريق الهضبة بمدينة أسيوط، وهذا الطريق سيكون محورًا تنمويًا سيخلق فرصًا كبير للتمية على جانبي الطريق.

وأشار إلى أن هناك 4 ملايين مواطن استفادوا بصورة مباشرة من الإسكان الاجتماعي، خلاف استفادة مليون مواطن من وحدات تطوير المناطق العشوائية الخطرة.