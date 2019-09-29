كلية الآداب جامعة السويس تعلن تطبيق البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الآداب جامعة السويس، أنه جرت الموافقة على البرامج الخاصة بكلية الأداب لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بمصروفات، بعد صدور القرار الوزارى رقم 4335 بتاريخ 19 سبتمبر الجارى، والموافقة على بدء الدراسة بالبرامج الخاصة بكلية الآداب مرحلة الليسانس بداية من العام الجامعى الحالى. وتضمن نظام البرامج: برنامج الإنجليزية والترجمعة التخصصية بنظام الساعات المعتمدة وبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة التخصصية وبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية.

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