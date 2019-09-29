البيئة: تمويل بقيمة مليون جنيه للجمعيات لإنشاء وحدات البايوجاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على أبو سنة، رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، التابعة لوزارة البيئة، إن المؤسسة ووزارة البيئة، يهدفان إلى تنفيذ 3 آلاف وحدة بايوجاز خلال العامين الحالى والمقبل، مشيرا إلى أنه تقدم حتى الآن للمؤسسة 25 جمعية، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم عمل حملة توعية خلال الفترة المقبلة، لزيادة عدد الجمعيات.
وأوضح أبو سنة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم منح الجمعيات دعم يصل إلى مليون جنيه، على أن يتم احتساب 60% منه كقرض، و40% منحة، وذلك لجعل سعر الوحدة للمستفيد النهائى رخيصة، مشيرا إلى أنه على نهاية العام الجارى سيتم حصر الوحدات التى تم تنفيذها على أرض الواقع.
وكان قد تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومؤسسة ومشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، وذلك لإنشاء وحدات البيوجاز بالمحافظات، من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية مع روث الحيوانات لإصدار طاقة نظيفة، بتمويل حوالى مليون دولار، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل الجميعات هو مليون جنيه، وللأفراد 500 ألف جنيه.
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