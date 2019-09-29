شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس اجتماع معهد الدراسات القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقد مساء أمس اجتماع مجلس معهد الدراسات القبطية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وهو الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد، وشارك فيه ممثلو الهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال الدراسات القبطية بالكنيسة.

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حضر الاجتماع عميد المعهد الدكتور إسحق إبراهيم عجبان، ووكيله الدكتور عادل فخرى صادق ورؤساء الأقسام ونوابهم.

وتناول الاجتماع خطة تطوير نظام التعليم بالمعهد، كما تم تقديم تقرير لقداسة البابا عن فعاليات وأنشطة المعهد خلال شهر سبتمبر الجاري، وكذلك أجندة الفعاليات لشهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين، والتقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد، وتقارير من أقسام المعهد.