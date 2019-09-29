شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر توضح حكم الإلحاح فى الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم الإلحاح فى الدعاء؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وجاءت إجابة لجنة الفتوى: المقصود من الإلحاح فى الدعاء تكراره، وهو أمر طيب ومشروع، وقد ثبت ذلك من​​ فعل النبى صلى الله عليه وسلم، فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : "كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا".

قال النووى: فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا،وقال البخارى : باب تكرير الدعاء، ثم ذكر فيه حديث عائشة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى،وكرر الدعاء لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودى، قالت عائشة : حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا..."الحديث.

فالإلحاح فى الدعاء مما يحبه الله ويرضاه، وهو من الإصرار على بلوغ المراد ضمن الأسباب المشروعة، والدعاء أحد هذه الأسباب، فهو من قضاء الله وقدره، وهو علامة العبودية، وأمارة الإيمان.