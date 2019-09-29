شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 29/9/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الأحد، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس خريفياً مُعتدلاً فوق مختلف المناطق يميل للحرارة فترة الظهر والعصر، ويبقى حاراً فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

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وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفى خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتظهر بعض السحب المنخفضة فى شمال وجنوب المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً خصوصاً فى ساعات الظهيرة، ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً فى المناطق الجبلية العالية .