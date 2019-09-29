فيديو.. تقرير يكشف كيف أحبطت مصر مخططات الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير جديد، أعدته "ماعت" يكشف خيوط المؤامرة التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الفوضى والعنف فى الشارع المصرى، والتى باءت كلها بالفشل.
التقرير رصد ما قامت به جماعة الإخوان، خلال الأيام الماضية، من خلال الفبركة والاعتماد على عناصر أجنبية دخلت إلى مصر، من خلال مساندة ودعم جماعة الإخوان، لإحداث عملية الفوضى فى البلاد، والتى كانت تخطط لها الجماعة الإرهابية، طول الأيام الماضية.
وكشف التقرير، من خلال الخلية التى تم ضبطها من خلال قوات الأمن المصرية، وما كانوا يخططون له فى البلاد، لنشر العنف والفوضى، والتحريض على التظاهرات فى الشارع.
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