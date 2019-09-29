شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تؤكد تضامنها مع مصر فى جهودها لمحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والراسخ الداعم لجمهورية مصر العربية فى كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب، وللتصدى لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها فيما تقوم به من دور استراتيجى فى تعزيز الأمن القومى العربى والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الضخمة التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية فى مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، وخاصة ما تم اتخاذه مؤخرًا من إجراءات فى محافظة شمال سيناء، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى الضحايا وللشعب المصرى الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.