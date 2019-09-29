شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "أحوال تركية" يكشف انقسامات جديدة بحزب أردوغان واستقالة 840 ألف عضو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية لبنى عسل، إن حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، يشهد مزيدًا من الانشقاقات وقد خسر 840 ألفًا من أعضائه العام الماضى، مما فاقم من المشكلات التى يواجهها بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين.

ونقلًا عن موقع "أحوال تركية"، أضافت الإعلامية خلال برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن أكثر من مليون من أعضاء حزب العدالة والتنمية انشقوا منذ العام الماضى، وهذا يمثل مؤشرًا واضحًا على مستوى السخط فى أروقة الحزب، وهناك من يهمسون فى حديثهم عن الانشقاق ومن يخاطرون بالجهر بآرائهم.