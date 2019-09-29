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بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، الثلاثاء المقبل، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير المنتجات للشركات التابعة أولاً بأول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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