أخبار 24 ساعة.. التموين تطرح 15% كميات إضافية من السلع واللحوم بالمجمعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التموين تطرح 15% كميات إضافية من السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية صور.. جامعة القاهرة تستعد لـ"الاختبارات الإلكترونية" بألياف ضوئية فائقة السرعة الصحة: مسح 221 مواطنًا بجنوب السودان ضمن مبادرة علاج مليون أفريقى من فيروس سى "الطفولة والأمومة" ينعى الطفلة "جنة" ويطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة التعليم تستعرض أهمية أنشطة التوكاتسو اليابانية فى بناء شخصية الأطفال Advertisements شركة المترو تحدد غرامة لإلقاء القمامة بالمحطات والقطارات.. اعرف قيمتها الأوقاف: تأييد الدولة أصاب الجماعة الإرهابية وأذنابها الخونة بالحسرة والإحباط رئيس هيئة المواد النووية السابق: مشروع الضبعة سيمنح مصر طاقة آمنة تمامًا مواقع عالمية تسلط الضوء على نجاح مصر فى استعادة التابوت الذهبى من نيويورك القوى العاملة: صرف 261 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين مصريين باليونان الهجرة تعلن أسماء المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

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