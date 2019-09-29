شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعقد اليوم اختبار المرحلة الثانية لطلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، اختبارات المرحلة الثانية للطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بمقر الكلية الفنية العسكرية، بعد أن أعلنت عبر موقعها الرسمى على أسماء الطلبة الذين تخطوا اختبارات المرحلة الأولى، والتى عقدت خلال أغسطس الماضى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الطلبة الذين اجتازوا المرحلة الأولى والمرشحون لاختبارات المرحلة الثانية للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية، بالدخول على الرابط التالى.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسى 2018/2019.

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وتقدم للامتحان حوالى 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 فى الشهادة الإعدادية، وقد تم عقد اختبار إلكترونى للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات فى مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسى فى تقييم أداء الطلاب.

وجرى اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالبًا من محافظة مطروح، 140 طالبًا من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتى تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم فى النهاية اختيار عدد 75 طالبا فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسى 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.

الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية قد أعدها وعمل على تصحيحها خبراء من المركز القومى للامتحانات، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة غدًا صباحًا على موقع الوزارة.