"قومي المرأة" يناشد القضاء بسرعة النظر في قضية الطفلة "جنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أدان المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بشدة ما تعرضت له الطفلة جنة ذات الـ 5 أعوام، والتي وافتها المنية إثر التعذيب الذي تعرضت له من الجدة والخال لفترة طويلة.

ونعت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدره المجلس اليوم - ببالغ الحزن والأسى الطفلة جنة، قائلة "إن جميع الكلمات تقف عاجزة أمام بشاعة العذاب الذي تعرضت له هذه الطفلة البريئة التي لم ترتكب أي ذنب تستحق عليه هذا المصير".

وأكدت أن هذه الجريمة إن تدل على شئ فهو انعدام الرحمة والانسانية في قلوب الأشخاص الذين ارتكبوها وكان يجب عليهم حمايتها والحفاظ عليها.

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وناشدت الدكتورة مايا مرسي، القضاء العادل بسرعة النظر في القضية وتوقيع أقصى عقوبة في حق كل من شارك أو ساهم في قتل الطفلة جنة، حتى يكونوا عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة .

وقالت إن المجلس القومى للمرأة سيقوم بتكليف أحد محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بمتابعة الإجراءات القانونية والتأكد من توقيع أقصى عقوبة على من ارتكب هذه الجريمة، والحصول على جزاءهم الذي يستحقونه.

وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لمتابعة إجراءات القضية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة الطفلة (جنة)، فضلاً عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، وسيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقاً لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.