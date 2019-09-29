محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:
عقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لقاءً مفتوحًا مع شباب بيت الأمة، عقب انتهاء المؤتمر الختامي لمعسكر شباب الوفد، لاستقبال أسئلتهم وتعليقاتهم على المعسكر والمحاضرات والدورات التي تلقونها.
وردًا على سؤال حول دور حزب الوفد في خوض الاستحقاقات الانتخابية، أكد أبو شقة أن الوفد يُطالب بأن تكون هناك قائمة مغلقة تمثل فيها كل الطوائف والفئات.
وأكد "أبوشقة" أن حزب الوفد قوي بكوادره ورؤيته وأفكاره ولن يرض إلا بتنسيق يُحقق ذلك على الساحة في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "الوفد": نطالب بقائمة مغلقة تمثل كل الطوائف في الاستحقاقات الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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