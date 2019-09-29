غدًا.. مطار القاهرة يختار الاستشاري العالمي لتطوير المبنى القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

تختار شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، غدًا الأحد، المكتب الاستشاري العالمي الذي من المقرر أن يقوم بأعمال التصميمات لتطوير مبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وذلك من بين 3 شركات كبرى تقدمت للمناقصة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة، شكلت لجنة للإعلان عن المكتب الاستشاري العالمي الفائز؛ لبدء عمل التصميمات والتطوير بالمبنى لتقديم خدمة فائقة الجودة للركاب والرحلات الدولية والداخلية، وإنشاء أعمال التوسعة والتطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى.

أشارت المصادر في تصريحات للصحفيين، إلى أن شركة الميناء تستعد من ناحية أخرى لطرح كراسة الشروط الخاصة بإنشاء مبنى الركاب رقم 4 الجديد بالمطار، وذلك خلال 90 يومًا، بطاقة استيعابية قد تصل إلى 15 مليون راكب سنوياً، في إطار الخطة المستقبلية لتطوير وتوسعة المطار.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء المبنى خلال الـ 4 سنوات المقبلة.