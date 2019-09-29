محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد طريق كورنيش النيل بمركز الوراق حالة من الزحام المروري، مساء السبت؛ إثر انقلاب سيارة أجرة بكورنيش الوراق. تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقع حادث أمام وزارة الري. المعاينة الاولية أفادت بأنه في أثناء سير سيارة ميكروباص قادما من الساحل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى لاصطدامها بأعمدة الإنارة وانقلابها بنهر الطريق. Advertisements أصيب السائق وعدد من الركاب نقلوا إلى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت القيادات الميدانية لتسيير حركة السيارات وسحب الكثافات. وأفاد مصدر أمني مسؤول بمرور الجيزة بعدم وجود أي وفيات، وأن حالة المصابين متوسطة باستثناء السائق وأحد الركاب من كبار السن، نُقلا إلى المستشفى. شهود عيان وصفوا الحادث "الميكروباص مدمر والمصابين على الرصيف" مؤكدين "عواميد النور اتخلعت من الرصيف". الفيديو :

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كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب سيارة أمام وزارة الري بالوراق.. وشهود عيان: "الميكروباص مدمر" - فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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