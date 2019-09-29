مصر | "كثافات مرورية ومصابين".. انقلاب ميكروباص أمام وزارة الري بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كثافات مرورية ومصابين".. انقلاب ميكروباص أمام وزارة الري بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق كورنيش النيل بنطاق منطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق، مما أسفر عن إصابة مستقليه، وتم نقلهم إلى المستشفي بواسطة سيارات الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجار رفع حطام الحادث، وسحب الكثافات المرورية، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بالطريق.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطار من اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقع حادث مروري أمام وزارة الري، بطريق كورنيش النيل، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة.

وعلى الفور دفع مدير مرور الجيزة برجال المرور، صحبتهم قوة أمنية من قسم شرطة الوراق، برئاسة المقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال سير سيارة أجرة ميكروباص بالطريق، في الطريق القادم من منطقة الساحل، إختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدي إلى إصطدامه بأعمدة الإنارة المتواجدة بجانب الطريق، وإنقلاب الميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وعدد من مستقليها، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم، ومن جانبة أفاد مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن الحادث لم يسفر عن وجود أي وفيات، وأن حالة المصابين مستقرة، عدا السائق وأحد مستقلي الميكروباص لكبر سنه، وتم حجزهم داخل المستشفي تحت الملاحظة.

وتم رفع حطام الحادث، وجار العمل على سحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

