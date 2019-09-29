شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مسؤول المواد البترولية في مدينة قها إلى النيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت المهندسة أمل فوزى، رئيس مدينة قها، مسؤول المواد البترولية بمجلس المدينة، إلى النيابة الإدارية، لقيامه بـ«إخفاء خطاب إدارة مبيعات الحكومة للتعاون والبترول بخصوص الزيوت والتشحيم والوارد في 22 مايو 2019».

قالت «فوزى» إن الموظف «قام بإخفاء الخطاب دون عرضه على المسئولين المختصين بالوحدة المحلية بالمدينة، ما سبب تراكم مديونيات لم يتم سدادها وصلت لإجمالى 112 ألف و767 جنيها في الفترة من نوفمبر 2018 حتى أبريل 2019، ولم يتم تسويتها حتى الآن».

أشارت إلى أنه «بسب تلك المخالفات التي ارتكبها ذلك الموظف طالبت الشؤن القانونية بإعداد مذكرة للنيابة الإدارية في بنها، لتتولي التحقيق مع الموظف للاشتباه في تورط أكثر من موظف في المجلس في الواقعة، وللحفاظ على سرية التحقيق».