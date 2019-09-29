شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة البحر الأحمر، أمس، باليوم العالمى للسياحة، وفى مدينة مرسى علم قدم عدد من القرى السياحية فقرات شعبية على البحر، وأكلات مصرية وغربية فى بوفيه مفتوح لإسعاد السياح، الذين يقضون إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر، للاحتفال باليوم العالمى للسياحة.

وأكد الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى، ومدير أحد الفنادق بمدينة مرسى علم، أن المنظمة العالمية للسياحة تقيم احتفالاتها هذا العام بالهند، تحت شعار «السياحة والتوظيف.. مستقبل أفضل للجميع».

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وكشف العمارى، أن السياحة بدأت حول العالم فى 1950، بينما بلغ عدد السائحين فى العام الأول من انطلاقها 25 مليون سائح، حتى وصل فى العام الحالى لقرابة مليار و300 مليون سائح، ووصل الدخل العام من السياحة حوالى 2 تريلون دولار طبقا لإحصائيات 2015.

كما كشف أن شعار المنظمة يهدف للاحتفال باليوم العالمى للسياحة هذا العام، بهدف خلق وظائف أكثر وأفضل، وخصوصاً النساء والشباب.

من جانبه قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن اليوم 27 من سبتمبر يشهد الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، بهدف تعزيز الوعى المجتمعى الدولى لأهمية السياحة، وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتقام احتفالات هذا العام تحت شعار «السياحة والتوظيف.. مستقبل أفضل للجميع»، لخلق ارتباط وثيق بين التعليم السياحى الأكاديمى وسوق العمل فى المنتجعات والمناطق السياحية. وأضاف نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، أن السياحة طوال السنوات الماضية، أصبحت واحدا من أسرع القطاعات الاقتصادية فى العالم نموا وأهمية لما لها من منافع تعود على المجتمعات فى كل أرجاء العالم، حيث يمثل القطاع السياحى 10% من الناتج العام العالمى، فضلا عن أنه يتيح وظيفة واحدة من بين كل 10 وظائف.