شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تطالب بـ«الإعدام» لمعذبي الطفلة «جنة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علقت الممثلة شيرين رضا على واقعة وفاة الطفلة جنة، البالغة 5 سنوات، إثر تعرضها للتعذيب.
وعبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، غردت «رضا»: «جنة ماتت بعد ما إتعذبت على أيد اقرب الناس ليها، بس يا تري في كام جنة غيرها منعرفش عنهم اَي حاجة؟؟».
ووجهت شيرين رضا نداءا لكل متابعيها: «لو شكيت ولو للحظة إن في حد بيعذب طفل، بلغ عنه فورا».
وطالبت شيرين رضا بتوقيع عقوبة الإعدام على معذبي الطفلة جنة، وأرفقت مع تغريدتها هاشتاغ #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه.
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