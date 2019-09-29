شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يحضر افتتاح الكنيسة اليونانية بعد ترميمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مراسم افتتاح كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلينا الخاصة بالجالية اليونانية في القاهرة، بحضور بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، ثيودوروس الثانى، وممثل الكنيسة اليونانية وممثل الكنيسة القبرصية، ونائبة وزير التعليم ممثلة عن الحكومة اليونانية، وعدد من السفراء، ورئيس الجالية اليونانية في القاهرة. ونقل الوزير تحيات الرئيس السيسى وتهانيه الخالصة بمناسبة افتتاح الكنيسة التي يرجع تاريخ إنشائها لأكثر من 100 عام، حيث استغرقت عملية ترميمها بالكامل ما يقرب من عامين.

وقال الدكتور العناني إن هذه العلاقات الطيبة تمتد أكثر من 2000 عاماً وتثبت قوتها وعمقها يومًا بعد يوم على جميع المستويات والمجالات سواء على المستوى الشعبى أو السياسى، منبهاً إلى أن هذه العلاقات كانت وستظل ممتازة ومتميزة، مشيراً إلى أنه كوزير للآثار يسعد بشدة عند رؤية كنيسة يتم ترميمها في مصر البلد المباركة التي قضت فيها العائلة المقدسة أكثر من 3 أعوام ونصف العام.