شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإعادة تشغيل المدرسة الإيطالية في القصير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد نحو ٥٠ عامًا من إغلاقها دعا سكان مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر وزارة التربية والتعليم والمحافظة والسفارة الإيطالية بالقاهرة إلى تجديد وترميم مبنى المدرسة الإيطالية الموجود داخل مقر شركة الفوسفات واستخدامها كمدرسة ابتدائية أو مركز ثقافى مصرى- إيطالى. وقال وصفى تمير حسين، أحد مؤرخى التراث، إن المدرسة الإيطالية إحدى المنشآت التاريخية فى المدينة، وكانت مثالاً على التعايش والتفاهم المتبادل بين البشر المنتمين لأصول وديانات ولغات مختلفة لأكثر من 40 عاماً.
وأشار «حسين» إلى أن تاريخ المدرسة بدأ عام 1930 عندما بدأ المهندس الرومانى Florestano Di Fausto بناء المدرسة بتكليف من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، حيث كانت تستوعب 60 تلميذاً، وتمت تسميتها «جيوفانى باتيستا بلزونى» المستكشف والعالم فى علم المصريات، وكان يدرس فيها أطفال الموظفين الإيطاليين فى الجمعية المصرية لاستخراج وتجارة الفوسفات، ومُلاك المناجم، وكانت المدرسة مفتوحة كذلك للأطفال المصريين من أبناء عمال المناجم.
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