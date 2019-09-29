شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات يحيون ذكرى وفاة الزعيم جمال عبدالناصر: «عاش ومات حرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد عشرات المصريين والعرب، السبت، على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لإحياء الذكرى الـ49 على رحيله، وذلك بحضور هدى جمال عبدالناصر، وعبدالحكيم عبدالناصر، ومنى عبدالناصر وأحفاد الزعيم الراحل، كما شهد الضريح حضور النائب الصحفى مصطفى بكرى والكاتبة فريدة الشوباشى. وهتف عدد من المواطنين «يا ناصر يا رمز الحرية.. يا ناصر يا رمز الكرامة.. عبدالناصر رمز العروبة»، كما رفع المتواجدون فى الضريح لافتات مكتوبا عليها «ناصر عاش حرًا ومات حرًا»، و«ناصر حبيب الملايين».

وقال «عبدالحكيم»، نجل الزعيم الراحل، إن والده انتصر للدولة الوطنية والقومية العربية وحمل لواء التنمية والنهضة فى بلاده وحرر الشعوب العربية وإفريقيا، متابعاً: «نحتاج استعادة روح عبدالناصر فى العمل ومساعدة بلدنا فى التنمية التى تشهدها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسير فى نفس الطريق». وشدد على أن الشعب المصرى يعى حجم المرحلة التى يمر بها الوطن من مؤامرات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية التى تروج للشائعات، بهدف ضرب الاستقرار والأمن القومى، مثل عادتها التى اتبعتها منذ 1954 عندما حاولوا اغتيال الزعيم.