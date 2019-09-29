شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق مبادرة علاج مليون أفريقي من «فيروس سي» في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الصحة من مسح ٢٢١ مواطنًا من مواطنى جنوب السودان، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفحص وعلاج مليون إفريقى من فيروس سى، وذلك خلال الأيام الأولى بعد افتتاح الوزارة عيادة «تحيا مصر إفريقيا»، فى «جوبا» لإجراء المسح وتقديم العلاج للمصابين بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أنه منذ افتتاح العيادة فى جوبا وأعداد المواطنين المترددين عليها فى تزايد، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة صحة جنوب السودان لضم فريق عمل جديد إلى الفريق الطبى المصرى، ليتم تقديم خدمة المسح وتوقيع الكشف من خلال فريقى «مصر وجنوب السودان» بهدف استيعاب أعداد المواطنين التى تتوافد على مقر عمل البعثة المصرية، كما أقامت وزارة صحة جنوب السودان خيمة أمام مركز الفريق الطبى المصرى بـ«جوبا»، لاستيعاب المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الصحية للمبادرة.

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وأوضح الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، المشرف على العلاقات الصحية الخارجية، رئيس الفريق الطبى لجنوب السودان، أنه من المستهدف مسح ١٠ آلاف مواطن جنوب سودانى خلال مهمة الفريق الطبى المصرى لتنفيذ المبادرة، وعلاج 1000 حالة مصابة بفيروس سى، مضيفاً أنه سيتم تحويل ٢٥ حالة تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، من مركز «كوينز» التابع للقطاع الصحى الخاص بـ«جوبا»، لتلقى العلاج بالعيادة المصرية بمستشفى جوبا.

وقال «جاد» إن الفريق الطبى المصرى وعددًا من قيادات وزارة صحة جنوب السودان سيقومون بزيارة ميدانية لعدد من المستشفيات التعليمية بـ«جوبا»، لمناقشة المعايير العامة المطلوبة لاعتماد المراكز التدريبية فى تلك المستشفيات والتخصصات الأكثر احتياجًا، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المنتسبين للزمالة المصرية للتدريب داخل هذه المراكز ورفع كفاءتها، ما يدعم منظومة الصحة فى جنوب السودان، لافتًا إلى الاتفاق مع وزارة صحة جنوب السودان على تدريب عدد من كوادر التمريض للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، ومن المقرر أن يتم إيفاد ١٥ من كوادر التمريض شهريًا ولمدة عام، للتدريب فى تخصصات عناية مركزة، طوارئ، الصحة الإنجابية، الغسيل الكلوى، قسم العمليات، والأقسام الداخلية المختلفة.

ولفت جاد إلى أن كلاً من الفريق الطبى المصرى، وأحمد البكرى، القنصل العام المصرى لدى جوبا، ووزير صحة جنوب السودان، أجروا زيارة ميدانية لمدينة «بور» لمعاينة المركز الطبى المصرى الذى تم إنشاؤه وافتتاحه منذ عام 2013، للوقوف على وضعه الحالى بعد إغلاقه مدة 6 سنوات، وذلك لإعادة تأهيله وتشغيله لتقديم الخدمات الطبية لأهالى المنطقة.

وتابع أنه التقى مدير بنك الدم القومى بجنوب السودان، وتم الاتفاق على التواصل مع المواطنين المسجلين لديهم الذين ثبتت إصابتهم بفيروس سى لتلقى العلاج بمركز الفيروسات الكبدية الذى تم إنشاؤه داخل كل من عيادة «تحيا مصر إفريقيا»، وعيادة أخرى داخل مستشفى جوبا التعليمى.