شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: الأسرة محملة بأعباء توفير الطعام والمسكن.. والفسحة العائلية «حلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن انخفاض إنفاق المصريين على بند الثقافة والترفيه، رغم ارتفاع مستوى الدخل السنوى للأسرة المصرية إلى 58.9 مقارنة بـ44.2 ألف جنيه عام 2015، حيث أشار الجهاز فى تقريره «نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018»، إلى أن متوسط نفقات المصريين سنويا يبلغ 51 ألفا و399 جنيها، يتم إنفاقها على الطعام والشراب ثم المسكن ومستلزماته، فالخدمات والرعاية الصحية، ثم التدخين، وكانت أقل نسبة إنفاق للأسرة المصرية، على الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%، فى الوقت الذى كان ينفق المصريون على الرياضة والثقافة والترفيه 5.6 مليار جنيه عام 2002 وفقا لتقرير الجهاز سابقا.

الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، قال إن انخفاض معدلات إنفاق المصريين على الرفاهية، يأتى بسبب ارتفاع نسبة التضخم، الأمر الذى تسبب فى ضعف ميزانية الأسرة، وباتت الرفاهية عبئا زائدا عن الحد، تتخلى عنه أغلب الأسر، بحثا عن توفير مستلزماتها الأساسية من مستلزمات دراسية واحتياجات يومية، لافتا إلى أن المجتمع أمام مستقبل خطير بسبب الكبت والانغلاق.

وأكد أن أغلب الأسر المصرية تعانى حاليا من عدم وجود فائض، حتى إن أكثر من 65% من المصريين تخلوا عن الرحلات المصيفية هذا العام، والتى كانت تبدأ بأسبوع وتصل إلى شهر كامل، مقابل رحلة اليوم الواحد للعائلة.

وقال إن الرفاهية تضم شقين، الثقافة والترفيه، وكلاهما يعانى من ضعف اهتمام الأسرة المصرية، ما ينذر بمشكلات كبيرة، فبالنسبة للثقافة، انخفض إقبال المصريين على شراء الكتب، وهو ما أكده رئيس اتحاد الكتاب العرب خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى شهر يناير الماضى، عندما قال إن أعلى معدلات بيع للكتاب بلغت 2000 نسخة، بعدما كان يصل إلى 100 ألف نسخة، أما بالنسبة للترفيه، فقد أصبحت الأسرة المصرية محملة بأعباء توفير المسكن والطعام والتعليم والدواء، وبات التفكير فى الحصول على نزهة ليلية لرب الأسرة أمرا مكلفا، حتى إن النزهة الواحدة لأسرة مكونة من 4 أفراد تزيد على 1000 جنيه، فى الوقت الذى تتفاوت فيه مرتبات المصريين من 2000- 4000 جنيها، مؤكدا أن الحصول على إجازة مصيفية باتت حلما للأسرة بعد أن وصل الحد الأدنى لإنفاق الفرد فى اليوم الواحد 800 جنيه.

ورغم تحذير الخبير الاقتصادى من عزوف المصريين عن الترفيه وتوفير جزء من مدخراتهم فى تثقيف وتربية أبنائهم، إلا أنه أكد أن الوضع الاقتصادى المصرى سيشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع بدء حصاد المشروعات الاقتصادية الضخمة التى قامت بها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية.

الدكتورة سلوى عنتريون، الخبير الاقتصادى، قالت إن انخفاض إنفاق المصريين على الترفيه والثقافة، يدق ناقوس خطر لأنه يجعل الأسرة فريسة لعدم الوعى والمعرفة، ويقلل من القدرة على رفض الأفكار المغلوطة والمتطرفة، والتى تعرضها لهم وسائل التكنولوجيا المتاحة بين إيديهم، بعد أن ارتفعت تكلفة وسائل الترفيه والثقافة، مؤكدة أن تشكيل الوعى وبناء الإنسان ونمط قيمه وقدرته على مواجهة المواقف وشخصيته أصبح أمرا مفتقدا فى ظل نظام تعليم لا يقدم خريجين مسلحين بالمعلومات العامة.

وأوضحت أن التقرير استند إلى بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، ورغم تأكيده ارتفاع الإنفاق على الطعام والغذاء والشراب، إلا أنه فى الوقت نفسه يؤكد أن دخل المصريين لم يعد به فائض، وبات «يادوب على أد الأكل» وما تبقى ينفق على التعليم واحتياجات المدارس.

وأضافت: «ارتفع نصيب الأسرة المصرية فى الأشياء الأساسية إجباريا، بسبب ارتفاع الأسعار، الأمر الذى أدى إلى ضعف القوة الشرائية للأسرة، وأصبح الترفيه والثقافة بالنسبة للقاعدة العريضة من الأسر المصرية (أمر كمالى جدا)».

وأكدت أن خطورة الإنفاق على الترفيه والثقافة، يضر بالوعى العام، لأن بناء الإنسان ليس بإطعامه فقط أو توفير الملبس والسكن الآمن والتعليم والصحة، وإنما بحصوله على قدر من الثقافة والوعى يؤهله لاستيعاب ما يتم تقديمه له من أفكار، ومواجهتها وعدم الانسياق ورائها، مؤكدة أن تنوير العقول لا يقل أهمية عن ملء البطون أو ملء العقول بالمناهج الدراسية.

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وقالت إن الحركة التنويرية فى ستينيات القرن الماضى، استطاعت بناء جيل واع قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة من خلال الأفلام والمسرحيات التى أرست قيما جيدة وعدلت من سلوكيات خاطئة، لكننا الآن بضعف ميزانية الأسرة المصرية، وإرهاقها فى توفير المتطلبات الأساسية وعدم وجود فائض، سيصبح مصدر المعرفة الوحيد هو الإنترنت، وهو مصدر ثقافى هش، سيحولهم إلى «سفنجة» تتشرب كل ما يقال لهم دون تمييز.

ولفتت إلى أن منتجات الثقافة والترفيه أصبحت ذا تكلفة غالية، فرب الأسرة بدلا من أن يشترى قصة أو كتاب، سيشترى بدلا عنه رغيف خبز، كما أن الاستمتاع بفيلم أو عرض مسرحى بعيدا عن قيمته الفنية والأخلاقية، أصبح أمرا مرهقا ومكلفا ماديا، لافتة إلى أن البدائل القديمة لعدم وجود وسائل ترفيه أو ثقافة، وأن يحل محلها التواصل العائلى والزيارات المنزلية بين الأقارب، أصبحت أمرا مكلفا، بسبب ارتفاع تكلفة المواصلات وبعد المسافات.

شعبان يوسف الناقد الأدبى، قال إن انخفاض إنفاق المصريين على الثقافة، أمر معتاد، فالإنفاق على الثقافة دائما ما يرتبط بالدولة، وحرصها على إيصال المنتج الثقافى إلى المواطن فى موقعه، مؤكدا أن دولة بلا ثقافة وفنون دولة مهيأة لانتشار الفكر المتطرف والإرهابى. وأضاف أن السينما المجال الوحيد الذى يمكن أن ينطبق عليه مصطلح «الثقافة والترفيه»، وما دامت الأفلام السينمائية تحقق أرباحا، فهذا يعنى استمرار توافد المصريين على مشاهدتها والإنفاق عليها.

وتابع: «هناك ضعف اهتمام حكومى بالثقافة، فميزانية وزارة الثقافة، والمكلفة بنشر الفكر والوعى الثقافى ضعيفة، وهى موجودة فى آخر قاطرة من قاطرات الميزانية العامة، كما أن هناك حالة تسطيح عامة، فى الإعلام والتليفزيون، فلا يوجد اهتمام بإنتاج برنامج ثقافى محترف، ولو وجد توجيه واهتمام من الدولة بالاهتمام بالثقافة لانتقل هذا الاهتمام إلى الأسرة والعائلة المصرية».

وقال: «هناك حالة تنفير تجاه الكتاب، وسوء إدارة ثقافية، فى الوقت الذى نجد فيه الدولة كلها مهتمة بكرة القدم، وهو أمر خطير، يجب أن تنتبه له الدولة، لأنه سينتج عنه فئات جاهلة ومسطحة يمكن السيطرة عليها من جانب التيارات الرجعية»، لافتا إلى أن هناك مدنا كبيرة لا يوجد بها مكتبة عامة أو قصر ثقافة واحد، وإن وجد فإن المكتبات التابعة للقصور باتت فقيرة ولا تحصل على الكتب الحديثة. وعن ارتفاع تكلفة المنتج الثقافى، قال إن قصص الأطفال متاحة بالمعارض التى تنظمها وزارة الثقافة بأسعار بسيطة تبدأ من 5 جنيهات، فى مقابل 15 جنيها للقصص المنشورة فى دور النشر الخاصة، بينما ارتفعت أسعار الكتب والروايات، حيث تبدأ من 50 جنيها، بسبب ارتفاع تكلفة الطباعة وأسعار الورق وحق المؤلف، وهى أسعار عالية على ميزانية المواطن المصرى.

الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، قال إن هناك انخفاضا كبيرا فى إنفاق الأسرة المصرية على الثقافة، بسبب الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن أغلب الناس لديهم أولويات ودائما يأتى «الطعام قبل الكتاب».

وأضاف: «هذا التقرير يلقى بعبء كبير على الدولة، حول ضرورة دعمها للثقافة ورفع مستوى المعيشة للناس بشكل عام، فالمستوى الاقتصادى للمواطنين تجاوز المتوقع، وأصبح كل اهتمام الناس توفير الطعام والشراب والمسكن، فى ظل ارتفاع الأسعار الدائم والذى يستنزف موارد الأسرة المصرية».

الدكتور عبدالواحد النبوى، وزير الثقافة الأسبق، أوضح أن انخفاض معدلات الإنفاق على الثقافة أمر طبيعى، بسبب حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، فضلا عن اتجاه دخل الأسر المصرية إلى التعليم، بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائهم.

وأضاف: الدولة تدعم الأنشطة الثقافية بنسبة 99%، فى مجالات المسرح والفنون الشعبية والمكتبات وقصور الثقافة، الأمر الذى يتيحها للمواطنين بأسعار زهيدة، فمسارح الدولة تفتح أبوابها بأسعار رمزية تبدأ من 20 جنيها، كما أن الكتب تبدأ من 5 جنيهات، مقارنة بأسعار الكتب الموجودة فى دور النشر الخاصة والتى تصل قيمتها إلى 500 جنيه.

وأكد أن المشكلة ليست فى إنفاق المصريين على الثقافة، وإنما فى الرسالة التى تقدمها الهيئات الثقافية للمواطنين، فأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة جميعها مجانية، فضلا عن الخريطة التوزيعية للخدمات الثقافية، فالمواقع الثقافية لا تغطى كل المناطق فى مصر.

ولفت إلى أن النشاط الثقافى الحكومى يحتاج إلى إعادة توجيه لجذب المواطنين إليهم، لأن الخدمة الثقافية لا تصل إلى المواطنين، وإذا كنا نريد من المواطن أن ينفق على الثقافة، فعليه أن يعلم بأهميتها وطرق الوصول إليها.