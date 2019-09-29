شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة «فيروس سي» في مدارس مطروح أول أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فتحى الشاعر، مدير هيئة التأمين الصحي المنطقة السادسة في مرسى مطروح، إن الهيئة ستبدأ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على «فيروس سي» لطلاب المدارس بالمرحلة الإعدادية (الصف الأول الإعدادي) أول أكتوبر المقبل.

أضاف «الشاعر» في تصريحات صحفية، السبت، أن الدكتور هانى غزال، النائب الفني لفرع الهيئة، سيقوم بمتابعة والإشراف على سير الحملة بين طلاب المدارس، والإشراف على حملة الكشف المبكر على الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب الصف الأول الابتدائي.

من جهته، وجه اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، محمد أبوغنيمة، السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والتربية والتعليم لتذليل كافة العقبات وتيسير إجراءات وتنفيذ المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب والاطمئنان على صحتهم، مع توفير وسائل المواصلات اللازمة للوصول إلى جميع الطلاب المستهدفين.