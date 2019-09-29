شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد تضامنها مع مصر في حربها على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية في شمال سيناء.
أكد المصدر، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لمصر في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، الجمعة، استشهاد ضابط و9 جنود خلال مواجهات مع الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.
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