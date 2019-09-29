«قومي المرأة» يناشد القضاء سرعة النظر في قضية وفاة الطفلة «جنة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دان المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بشدة ما تعرضت له الطفلة «جنة»، 5 سنوات، والتي وافتها المنية إثر التعذيب الذي تعرضت له من الجدة والخال لفترة طويلة.
نعت «مرسي»، في بيان للمجلس، السبت، الطفلة جنة، قائلة: «جميع الكلمات تقف عاجزة أمام بشاعة العذاب الذي تعرضت له هذه الطفلة البريئة التي لم ترتكب أي ذنب تستحق عليه هذا المصير».
أكدت أن «هذه الجريمة إن تدل على شئ فهو انعدام الرحمة والانسانية في قلوب الأشخاص الذين ارتكبوها وكان يجب عليهم حمايتها والحفاظ عليها».
ناشدت «مرسي» القضاء سرعة النظر في القضية وتوقيع أقصى عقوبة في حق كل من شارك أو ساهم فيها، حتى يكونوا عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق الأطفال.
قالت إن «المجلس القومى للمرأة سيقوم بتكليف أحد محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بمتابعة الإجراءات القانونية والتأكد من توقيع أقصى عقوبة على من ارتكب هذه الجريمة، والحصول على جزاءهم الذي يستحقونه».
أوضحت أنه «سيتم التنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لمتابعة إجراءات القضية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة الطفلة جنة، فضلاً عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، وسيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقاً لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل».
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