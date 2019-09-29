شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة يكلف محاميا بمتابعة قضية الطفلة جنة ضحية التعذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بشدة، ما تعرضت له الطفلة جنة ذات الـ5 أعوام والتى وافتها المنية إثر التعذيب الذى تعرضت له من الجدة لفترة طويلة.

ونعت الدكتورة مايا مرسى ببالغ الحزن والأسى الطفلة جنة، مشيرة أن جميع الكلمات تقف عاجزة أمام بشاعة العذاب الذى تعرضت له هذه الطفلة البريئة التى لم ترتكب أى ذنب تستحق عليه هذا المصير، وهذه الجريمة إن تدل على شىء فهو انعدام الرحمة والإنسانية فى قلوب الأشخاص الذين ارتكبوها والذين كان يجب عليهم حمايتها والحفاظ عليها.

وناشدت الدكتورة مايا مرسى القضاء العادل بسرعة النظر فى القضية وتوقيع أقصى عقوبة فى حق كل من شارك أو ساهم فى قتل الطفلة جنة، حتى يكونوا عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم فى حق الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة.

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وأكدت الدكتورة مايا أن المجلس القومى للمرأة سيقوم بتكليف أحد محامى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بمتابعة الإجراءات القانونية والتأكد من توقيع أقصى عقوبة على من ارتكب هذه الجريمة، والحصول على جزائهم الذى يستحقونه.

من جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن المجلسين سيتعاونان فى متابعة إجراءات القضية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقية الطفلة جنة، فضلاً عن تقديم كافة سبل الدعم النفسى لها، وسيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر فى إخراج الطفلة من المكان الذى تتعرض فيه للخطر وفقاً لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوى أنه سيتم العمل على تنسيق الجهود المبذولة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد الأطفال .