شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاهد قرية تزمنت الغربية ببنى سويف قبل وبعد تطوير "حديد المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر، موعد افتتاح قرية تزمنت الغربية، بمحافظة بنى سويف، والتى بدأ العمل بها منذ أشهر قليلة، حيث تعد القرية الخامسة عشر فى مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر.

وأعلن القائمون على المبادرة برعاية مجموعة حديد المصريين ويترأسها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، موعد الافتتاح 7 أكتوبر 2019، حيث أكد القائمون على المبادرة أنهم مستمرون فى طريق العطاء والتنمية لوطننا الحبيب مصر.